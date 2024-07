Excrecencias en los párpados

Xantelasma Imagen Foto proporcionada por Thomas Habif, MD.

Una de las variedades más habituales de tumores benignos de los párpados es el xantelasma, un bulto plano de color entre blanco y amarillo, formado por la acumulación de materia grasa. No es un verdadero tumor, porque no es un crecimiento anómalo de tejido nuevo. Puesto que los xantelasmas pueden indicar unos valores altos de colesterol (sobre todo en personas jóvenes), el médico determina el nivel de colesterol con un análisis de sangre. No es necesario extirpar los xantelasmas, a menos que su aspecto sea desagradable.