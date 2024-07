En primer lugar, el médico pregunta acerca de los síntomas del paciente y su historial médico y, a continuación, realiza una exploración física. Los antecedentes clínicos y la exploración física a menudo sugieren la causa del enrojecimiento ocular y las pruebas que pueden ser necesarias (véase la tabla Algunas causas y características del enrojecimiento ocular).

El médico pregunta

Cuánto tiempo lleva presente el enrojecimiento

Si ha existido enrojecimiento con anterioridad

Si se sufre dolor o prurito

Si aparece secreción ocular o lagrimeo

Si hay cambios en la visión

Si ha habido una lesión ocular

Si se usan lentes de contacto y si se han llevado en exceso

Si se ha estado expuesto a sustancias (como polvo o colirios oculares) que podrían irritar los ojos

Si aparecen otros síntomas (como dolor de cabeza, halos alrededor de las luces, secreción nasal, tos o dolor de garganta)

Si se sufren alergias

El dolor acompañado de náuseas o vómitos, o de halos alrededor de las luces, es una combinación de síntomas potencialmente grave. Estos síntomas suelen aparecer en el glaucoma de ángulo cerrado agudo. El dolor y la sensibilidad a la luz pueden indicar un trastorno de la córnea, como un arañazo o un cuerpo extraño. La ausencia de dolor y la sensibilidad a la luz pueden indicar un trastorno de la conjuntiva.

Durante la exploración física, el médico explora la cabeza y el cuello en busca de signos de trastornos que puedan causar enrojecimiento de los ojos, tales como secreción nasal y tos que indican una infección respiratoria o una alergia, o una erupción que puede indicar un herpes zóster.

La exploración ocular es la parte más importante de la exploración física. El médico analiza los ojos y el área alrededor de ellos en busca de indicios de lesiones o inflamación. Se revisan la visión de la persona (con gafas o lentes de contacto si las utiliza habitualmente), el tamaño de la pupila y la respuesta a la luz, y el movimiento ocular.

Los médicos utilizan una lámpara de hendidura (un instrumento de gran aumento) para examinar el ojo. Se pone una gota de anestésico y después una gota de tinción de fluoresceína en el ojo para diagnosticar trastornos de la córnea. Mientras el ojo está anestesiado, a menudo se mide la presión intraocular (un procedimiento denominado tonometría).

Si aparece dolor en el ojo afectado (en particular si está cerrado) al enfocar una fuente luminosa en el ojo no afectado, el problema puede ser uveítis anterior o un trastorno de la córnea. El uso de un anestésico facilita la exploración, y la respuesta de la persona a la anestesia puede ser una pista para el diagnóstico. Los colirios anestésicos no alivian el dolor causado por el glaucoma, la uveítis y la escleritis.