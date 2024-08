University of Arkansas for Medical Sciences

La intoxicación por vitamina E es poco frecuente, pero en ocasiones las dosis elevadas causan riesgo de sangrado, así como debilidad muscular, fatiga, náuseas y diarrea.

El mayor riesgo de toxicidad por vitamina E es el sangrado.

El diagnóstico se basa en los síntomas de una persona.

La interrupción de los complementos de vitamina E y la toma de vitamina K, si es necesario, resuelve los síntomas.

La vitamina E (tocoferol) es un antioxidante: protege las células contra el daño producido por los radicales libres, que son subproductos de la actividad celular normal que forma parte de las reacciones químicas intracelulares (algunas de estas reacciones pueden ser dañinas). (Véase también Introducción a las vitaminas.)

Muchas personas toman suplementos de vitamina E para prevenir ciertas enfermedades, pero estos suplementos no protegen contra las enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos. No existen pruebas concluyentes de que la vitamina E, ni a altas dosis, lentifique la progresión de la enfermedad de Alzheimer. No hay acuerdo sobre si los suplementos de vitamina E protegen contra la discinesia tardía (movimientos involuntarios y repetitivos de la boca, la lengua, los brazos y las piernas, un efecto secundario de los fármacos antipsicóticos), ni sobre si aumentan o disminuyen el riesgo de padecer cáncer de próstata.

La vitamina E, como las vitaminas A, D y K, es una vitamina liposoluble, por lo que se absorbe mejor cuando se ingiere con un poco de grasa. Algunos de los alimentos que constituyen una buena fuente de vitamina E son los aceites vegetales, las nueces, las semillas, las verduras de hoja verde, y el germen de trigo.

Síntomas del exceso de vitamina E Muchos adultos toman cantidades relativamente grandes de vitamina E durante meses o durante años sin ningún daño aparente. Sin embargo, las dosis altas de vitamina E pueden aumentar el riesgo de hemorragia, sobre todo en los adultos que también toman un anticoagulante (en especial warfarina), que hace que la sangre sea menos propensa a coagularse. A veces se observa debilidad muscular, fatiga, náuseas y diarrea.

Diagnóstico del exceso de vitamina E El diagnóstico de la toxicidad por vitamina E se basa en los síntomas y en los antecedentes relacionados con la ingesta de suplementos de vitamina E.