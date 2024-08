Introducción al apoyo nutricional

St. Louis University School of Medicine

Muchas personas desnutridas ( ver Desnutrición) y enfermas de forma crítica necesitan apoyo nutricional (nutrición adicional). La alimentación artificial, para la que se utilizan mezclas ya preparadas de nutrientes y no comida, es una forma común de apoyo nutricional. El apoyo nutricional se destina a aumentar la cantidad de tejido muscular (masa muscular). Por lo general, proporciona calorías, así como vitaminas y minerales.

Siempre que sea posible, los nutrientes se administran por vía oral, de forma ideal a través de los alimentos habituales. Cuando las personas son reacias a comer, las siguientes estrategias pueden a veces ayudarlas a tomar más comida:

Alentar a las personas a comer

Alentar la ingesta de pequeñas cantidades y a menudo

Calentar o condimentar los alimentos

Proporcionarles sus alimentos favoritos u otros con un sabor más intenso

Hacer de los tiempos de las comidas una prioridad al planificar las actividades del día

Ayudarles a comer si es necesario

Sin embargo, estas estrategias no son suficientes para algunas personas. Por ejemplo, no ayudan a las que no pueden comer debido a lesiones u otros problemas físicos (tales como dificultad para tragar) o a quienes les cuesta absorber nutrientes. Estas personas pueden necesitar apoyo nutricional.

El apoyo nutricional incluye:

Una sonda (alimentación por sonda), que por lo general se introduce a través de la nariz o a través de la piel en el interior del estómago o el intestino.

Un catéter insertado en una vena (alimentación intravenosa)

Con la alimentación por sonda, los nutrientes van directamente al estómago o al intestino delgado.

Generalmente no se recomienda la alimentación artificial ( ver Apoyo nutricional para personas moribundas o con demencia grave) para personas moribundas o con demencia avanzada.

Determinar las necesidades nutricionales (Véase también Necesidades nutricionales.) Antes de iniciar el apoyo nutricional, primero los médicos deben determinar la cantidad y la mezcla de nutrientes necesarios para suministrar energía, que se mide en calorías. El número de calorías necesario varía dependiendo de lo siguiente: Peso de la persona

Nivel de actividad

Necesidades derivadas de su enfermedad La mezcla de nutrientes típicamente incluye hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, fibra y líquidos. Por lo general, los médicos estiman estas necesidades a través de ecuaciones basadas en el peso, la altura, la edad, el sexo y el nivel de actividad. Ajustan los requisitos si la persona padece un trastorno que aumenta la necesidad de calorías, como una enfermedad grave, una insuficiencia renal que requiere diálisis, una infección, una lesión, una cirugía reciente. Algunos centros utilizan una técnica especial para obtener una estimación más precisa, que mide la cantidad de oxígeno inhalado y la cantidad de dióxido de carbono exhalado: un indicador de la cantidad de energía que el cuerpo utiliza. Las personas mayores de 70 años pueden necesitar proteínas adicionales. ¿Sabías que...?