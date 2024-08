Medicamentos para bloquear la producción de prolactina

En ocasiones, cirugía o radioterapia

Pueden administrarse fármacos similares a la dopamina, que es el neurotransmisor que bloquea la producción de prolactina. Entre ellos se incluyen la bromocriptina y la cabergolina. Estos fármacos se administran por vía oral, son eficaces solo mientras se continúa tomándolos No obstante, los estudios han demostrado que alrededor del 20 al 25% de las personas afectadas pueden dejar de tomar estos medicamentos de forma segura después de 3 años de terapia.

En la mayoría de los casos, estos fármacos disminuyen la concentración de prolactina lo suficiente como para que se restablezcan los periodos menstruales, se interrumpa la galactorrea (tanto en hombres como en mujeres) y aumenten las concentraciones de estrógenos en las mujeres y de testosterona en los hombres. A menudo los medicamentos son capaces de restaurar la fertilidad. Por lo general, también son capaces de disminuir el tamaño del tumor y reducir cualquier alteración visual.

La cirugía también es eficaz al tratar prolactinomas pequeños, pero no suele utilizarse como primera opción, ya que el tratamiento farmacológico es seguro, efectivo y fácil de usar.

Si la concentración de prolactina no es extraordinariamente alta y la TC o la RMN muestran un único prolactinoma pequeño, o ninguno, puede que no se administre ningún tratamiento. Esta será la recomendación adecuada, probablemente, en el caso de mujeres en que la concentración alta de prolactina no les impide quedar embarazadas, que tienen periodos menstruales regulares y que no padecen las alteraciones debidas a la galactorrea, así como en el caso de hombres cuya concentración de testosterona no es baja.

Para contrarrestar los efectos de una concentración baja de estrógenos provocada por un prolactinoma, a las mujeres con prolactinomas pequeños que no desean quedarse embarazadas y no están recibiendo tratamiento con agonistas de dopamina se les administran estrógenos o anticonceptivos orales que contienen estrógenos. El tratamiento con estrógeno no reduce el tumor, por lo que la mayoría de los expertos recomiendan la realización de una tomografía computarizada (TC) o una resonancia magnética nuclear (RMN) cada año durante al menos 2 años para asegurarse de que el tumor no aumenta sustancialmente de tamaño.

Si los tumores son grandes, se administran fármacos similares a la dopamina (agonistas de la dopamina) como, por ejemplo, la bromocriptina o la cabergolina, o se extirpan mediante cirugía. Si los medicamentos reducen la concentración de prolactina y desaparecen los síntomas, no es necesario recurrir a la cirugía. Estos fármacos suelen ser seguros, pero se han notificado casos de formación de tejido conjuntivo en exceso (fibrosis) de las válvulas cardíacas y casos de filtración de sangre a través de las válvulas al administrarlos para tratar la enfermedad de Parkinson, en dosis mucho más altas que las que se utilizan para disminuir la concentración de prolactina. Estudios posteriores en personas que han recibido dosis de estos fármacos para tratar prolactinomas no muestran el mismo impacto en las válvulas cardíacas.

Incluso cuando se requiere un tratamiento quirúrgico, pueden administrarse agonistas de la dopamina antes de la intervención para contribuir a reducir el tamaño del tumor. Se suelen administrar después de la cirugía, ya que es poco probable que un tumor secretor de prolactina de gran tamaño se cure con la intervención. De forma ocasional, los prolactinomas se reducen y segregan menos prolactina, con lo que puede interrumpirse el tratamiento con agonistas de la dopamina sin que la concentración de prolactina vuelva a aumentar. Llegar a dejar de tomar agonistas de la dopamina es más común en personas con tumores pequeños y en las mujeres después del embarazo.

A veces, cuando no se observa ningún cambio en el tumor tras un tratamiento farmacológico o quirúrgico, es necesario recurrir a la radioterapia, al igual que en el caso de otros tumores hipofisarios.