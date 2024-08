Introducción a los tumores endocrinos pancreáticos

El páncreas es un órgano situado en la parte superior del abdomen. Produce jugos digestivos que se secretan en el tracto digestivo. Además, el páncreas produce insulina, que ayuda a controlar la utilización del azúcar sanguíneo, y otras hormonas. Los tumores endocrinos pancreáticos son tumores que se forman a partir de las células pancreáticas que producen hormonas. Estos tumores pueden secretar o no secretar hormonas por sí mismos y pueden ser o no ser cancerosos (malignos).

Páncreas Vídeo

Existen dos tipos de tumores endocrinos pancreáticos:

Funcionantes

No funcionantes

Los tumores no funcionantes no secretan hormonas y no son cancerosos. Estos tumores pueden causar síntomas cuando provocan una obstrucción de las vías biliares o del intestino delgado, si sangran hacia el interior del tracto gastrointestinal, o al dar lugar a una masa en el abdomen.

Los tumores funcionantes secretan grandes cantidades de una hormona particular, causando varios síndromes. Algunos de los tumores funcionantes son cancerosos. Las hormonas que pueden ser secretadas y su tipo correspondiente de tumor son

Insulina (insulinoma)

Gastrina (gastrinoma)

Glucagón (glucagonoma)

Péptido intestinal vasoactivo (VIPoma)

El exceso de secreción de estas hormonas también puede ocurrir en un síndrome llamado neoplasia endocrina múltiple.