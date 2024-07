Tomar líquidos

A veces, líquidos por vía intravenosa

A veces antibióticos

Habitualmente, el único tratamiento necesario para la gastroenteritis por E. coli es reposar en cama y tomar una cantidad adecuada de líquidos.

Si la diarrea se prolonga o la persona se deshidrata gravemente, se administran líquidos y electrólitos por vena (intravenosos).

Dado que los niños se deshidratan con mayor facilidad, deben recibir líquidos con un equilibrio apropiado de sales y azúcares. Cualquiera de las soluciones disponibles comercialmente diseñadas para reponer los líquidos perdidos y los electrólitos (denominadas soluciones de rehidratación oral) son satisfactorias. Las bebidas carbonatadas, té, bebidas para deportistas o que contienen cafeína y zumos de fruta no son apropiados. Si el niño es amamantado, debe continuarse la lactancia materna.

El médico puede prescribir un fármaco para controlar la diarrea, como el difenoxilato, o indicar a la persona el uso de un fármaco de venta sin receta, como la loperamida. Estos fármacos (denominados fármacos antidiarreicos) suelen ser inocuos para los adultos con diarrea acuosa. Estos medicamentos no se administran a niños menores de 18 años con diarrea aguda. Los fármacos antidiarreicos tampoco se administran a las personas que han recibido recientemente tratamiento con antibióticos, presentan diarrea sanguinolenta, sangre en las heces en cantidades demasiado pequeñas para ser vistas o diarrea y fiebre.

No se administran antibióticos a las personas que sufren colitis hemorrágica causada por una cepa de E. coli O157:H7 porque no disminuyen los síntomas, no evitan la propagación de la infección y en realidad aumentan el riesgo de desarrollar síndrome hemolítico urémico. Sin embargo, se pueden administrar antibióticos a las personas que sufren diarrea causada por los otros subtipos de E. coli. Por ejemplo, se administran antibióticos a las personas que presentan diarrea causada por E. coli enterotoxigénica, que es la causa más frecuente de la diarrea del viajero. Sin embargo, los médicos no saben cuál es la causa de la diarrea hasta que disponen de los resultados de las pruebas de heces, por lo general después de la primera evaluación médica. Por lo tanto, estiman el riesgo que corre una persona de sufrir los diversos tipos de gastroenteritis por E. coli a la hora de decidir si prescriben antibióticos antes de disponer de los resultados de las pruebas.

La colitis hemorrágica finalmente remite por sí sola. Sin embargo, las personas que presentan complicaciones como el síndrome urémico hemolítico requieren, por lo general, cuidados intensivos en el hospital y pueden necesitar diálisis renal y otros tratamientos específicos.