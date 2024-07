Tos con sangre (hemoptisis)

En primer lugar, el médico pregunta acerca de los síntomas del paciente y su historial médico y, a continuación, realiza una exploración física. Los antecedentes clínicos y la exploración física a menudo sugieren la causa de la hemoptisis y orientan acerca de las pruebas que pueden ser necesarias (véase tabla Algunas causas y características de la hemoptisis).

El médico pregunta

Cuando ha empezado el paciente a toser con sangre

Desde cuando tiene tos

Si hay algún factor que la desencadene (como el frío, el esfuerzo, o al tumbarse)

Cuánta cantidad de sangre se expectora (trazos, una cucharadita, o una taza)

Si existen otros síntomas, como fiebre, pérdida de peso, dolor torácico o dolor en las piernas

El médico determina si la sangre proviene realmente de la tos (y no de un vómito o del goteo por la parte posterior de la garganta en una hemorragia nasal).

El médico interroga al paciente sobre su historial médico (si no lo conoce previamente) y sus factores de riesgo. Una historia de sangrado nasal frecuente, hematomas frecuentes o enfermedad hepática sugiere un posible trastorno de la coagulación de la sangre. El médico revisa los medicamentos que se están tomando para ver si existe en el tratamiento algún fármaco que inhiba la coagulación (anticoagulantes).

Durante la exploración física, el médico registra los signos vitales para ver si existe fiebre, aceleración de la frecuencia cardíaca o de la respiración y para comprobar si hay un bajo nivel de oxígeno en sangre. Luego realiza una exploración completa del corazón y los pulmones, inspecciona las venas del cuello en busca de signos de congestión y comprueba si las piernas están hinchadas (edema). Una pierna hinchada puede indicar un coágulo sanguíneo (un trombo) (trombosis venosa profunda). La hinchazón en ambas piernas sugiere que existe una insuficiencia cardíaca. El médico también examina el abdomen, la piel y las membranas mucosas. También pide al paciente que tosa durante la exploración. Si con la tos se expulsa algo de sangre, se toma nota del color y la cantidad. El médico también explora la nariz y la boca en busca de zonas de sangrado.

Los datos de la historia y de la exploración ayudan al médico a determinar la causa. Una sensación de goteo postnasal o sangrado por la nariz, sobre todo sin tos, puede significar que la sangre que se ha expulsado al toser goteaba por la parte posterior de la garganta desde la nariz. La presencia de náuseas y de vómitos de un material de color negro, marrón, o en posos de café por lo general significa que la sangre procede del estómago o del intestino y que se vomitó y no fue expulsada con la tos. Si los esputos tienen espuma, sangre roja brillante y muy abundante, acompañada de una sensación de asfixia, por lo general esto significa que la sangre procede de la tráquea o los pulmones (lo que se denomina verdadera hemoptisis).

Si la tos es de inicio reciente y el paciente no tiene otros problemas de salud y no tiene factores de riesgo para tuberculosis, infección por hongos, o embolia pulmonar, la causa suele ser una infección respiratoria aguda, como la bronquitis aguda. Si la tos con sangre se debe a un trastorno cardíaco o pulmonar, el paciente casi siempre ya había sido diagnosticado de dicha enfermedad. Es decir, la tos con sangre no suele ser el primer síntoma de una enfermedad de corazón o pulmón.