Medicamentos antivirales

Las personas con hepatitis C aguda se tratan con los mismos fármacos utilizados para tratar la hepatitis C crónica tan pronto como se diagnostique la hepatitis C aguda. Estos medicamentos pueden disminuir el riesgo de que la hepatitis C aguda se convierta en crónica.

Las personas con hepatitis C no deberían consumir alcohol porque puede dañar el hígado todavía más. No hay necesidad de evitar ciertos alimentos o limitar la actividad. No se deben tomar medicamentos que puedan dañar el hígado, como por ejemplo el paracetamol (acetaminofeno).

La mayoría de las personas pueden regresar al trabajo de manera segura una vez resuelta la ictericia.