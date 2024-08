Ecocardiografía

Cultivos de sangre

Aunque es difícil, es importante distinguir la endocarditis no infecciosa de la infecciosa, porque el tratamiento es diferente. La endocarditis no infecciosa se diagnostica al detectar mediante ecocardiografía vegetaciones en las válvulas cardíacas. La ecocardiografía no puede determinar si las vegetaciones están infectadas. Con el fin de detectar si existen microorganismos, se realizan hemocultivos. Si no se detectan bacterias u otros microorganismos en los hemocultivos, es más probable que la endocarditis no sea infecciosa. Se pueden necesitar análisis de sangre para detectar sustancias que pueden indicar la causa de una endocarditis no infecciosa.