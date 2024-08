La acrocianosis es una arteriopatía periférica funcional que se caracteriza por una alteración de la coloración azulada, persistente e indolora de ambas manos y, con menor frecuencia, de ambos pies, provocada por un espasmo de los vasos sanguíneos de pequeño calibre de la piel, por lo general como respuesta al frío o a estrés emocional.

(Véase también Introducción a la arteriopatía periférica funcional.)

Vasos sanguíneos Vídeo

La acrocianosis suele presentarse en mujeres. Los dedos de la mano, la mano o los dedos de los pies y los propios pies tienden a ponerse fríos y azulados (cianosis). A veces, las manos o los pies sudan profusamente y se hinchan. La exposición al frío o el estrés emocional suelen intensificar la coloración azulada, mientras que el calor la reduce. No es un trastorno doloroso ni tampoco daña la piel.

Acrocianosis Imagen © Springer Science + Business Media

El diagnóstico se basa en los síntomas, que se limitan a las manos o a los pies de la persona afectada y que persisten aun cuando los pulsos en las arterias de mayor calibre (como las de las muñecas y los tobillos) son normales.

Por lo general, no necesita tratamiento. Sin embargo, los médicos pueden recomendar que la persona trate de evitar la exposición al frío. Se pueden recetar fármacos que dilatan las arterias (como los bloqueantes de los canales de calcio), pero estos medicamentos, por lo general, no son eficaces. Suele bastar con asegurar al paciente que la aparición de una coloración azulada de la piel no indica la presencia de una afección grave.