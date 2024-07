Síndromes de intervalo de QT largo

Electrocardiografía (ECG)

Por lo general, pruebas de esfuerzo y monitorización ECG ambulatoria

A veces, estudios genéticos

Se puede detectar un intervalo QT largo cuando se realiza un ECG por otras razones. Las personas que sufren un paro cardíaco o un desmayo inexplicables o las que tienen antecedentes familiares de dichos trastornos sin sufrir otra enfermedad cardíaca se evalúan para detectar síndromes de intervalo QT largo. Los médicos suelen indicar un ECG junto con una prueba de esfuerzo y también indican el uso de un monitor cardíaco en casa durante varios días o más tiempo.

No todas las personas con un intervalo QT largo sufren síndrome congénito QT largo y no todas las personas con un síndrome congénito QT largo presentan un intervalo QT largo en un ECG dado. Por lo tanto, los médicos utilizan un sistema de puntuación basado en los resultados de las pruebas y los síntomas de la persona para predecir la probabilidad de diagnóstico. La puntuación ayuda a determinar qué personas necesitan pruebas genéticas o pruebas de provocación. En las pruebas de provocación se administra un fármaco para tratar de causar el intervalo QT largo característico en el ECG. Las personas con una baja probabilidad de sufrir un síndrome congénito de intervalo QT largo no necesitan pruebas genéticas, pero cuando la probabilidad es intermedia o alta, sí se necesitan pruebas genéticas.

Los familiares cercanos de una persona con síndrome de QT largo congénito deben ser examinados por un médico para detectar síntomas que puedan sugerir un ritmo cardíaco anormal y deben someterse a un ECG. A veces también se necesitan pruebas genéticas y pruebas de esfuerzo.