Libin Cardiovascular Institute of Alberta, University of Calgary

La fibrilación ventricular, que puede ser mortal, es una serie descoordinada de contracciones de los ventrículos (cavidades cardíacas inferiores) ineficaces y muy rápidas, causadas por numerosos impulsos eléctricos caóticos.

Este trastorno provoca pérdida del conocimiento en cuestión de segundos y, si el trastorno no se trata a tiempo, conduce a la muerte.

La electrocardiografía ayuda a determinar si la causa del paro cardíaco es una fibrilación ventricular.

La reanimación cardiorrespiratoria debe comenzar en pocos minutos, y debe estar seguida de una desfibrilación (una descarga eléctrica aplicada al tórax) para restaurar el ritmo normal del corazón.

(Véase también Introducción a las arritmias.)

En la fibrilación ventricular, los ventrículos simplemente tiemblan y no se contraen de manera coordinada. Puesto que el corazón no bombea sangre, la fibrilación ventricular es una forma de paro cardíaco. Si no se trata inmediatamente, provoca la muerte.

El sistema de conducción Vídeo

La causa más frecuente de fibrilación ventricular son las cardiopatías, en particular el flujo inadecuado de sangre al miocardio debido a una arteriopatía coronaria, tal como ocurre en un infarto de miocardio. Otras posibles causas son las siguientes:

Fibrilación ventricular MODELO 3D

Fibrilación ventricular idiopática Las personas que han sido reanimadas de un paro cardíaco causado por fibrilación ventricular suelen ser evaluadas para detectar cardiopatías, en particular arteriopatía coronaria, miocardiopatías y canalopatías. Si las pruebas no identifican ningún trastorno causante, se considera que la persona presenta fibrilación ventricular idiopática. Idiopático significa que la causa es desconocida. Algunas de estas personas probablemente tienen un trastorno genético desconocido o no reconocido. Debido a la posibilidad de que el trastorno sea genético, los médicos recomiendan que los miembros de la familia sean examinados para detectar posibles eventos cardíacos (por ejemplo, desmayo opalpitaciones) y que se sometan a algunas pruebas, como electrocardiografía, prueba de esfuerzo y ecocardiografía. La utilidad de las pruebas genéticas es controvertida. Las personas con fibrilación ventricular idiopática reciben tratamiento con un desfibrilador-cardioversor implantable.

Síntomas de la fibrilación ventricular La fibrilación ventricular causa pérdida del conocimiento en segundos. Si no se trata, se produce una convulsión breve y luego el cuerpo se queda flácido y no reacciona. Tras unos 5 minutos sin que el oxígeno llegue al cerebro, se ocasiona un daño cerebral irreversible. Poco después, sobreviene la muerte.

Diagnóstico de fibrilación ventricular Electrocardiografía Fibrilación ventricular Imagen © Springer Science + Business Media Se diagnostica paro cardíaco cuando una persona se desploma súbitamente, se pone pálida, deja de respirar y no se detecta ni pulso ni latidos ni presión arterial. La electrocardiografía (ECG) permite determinar si la fibrilación ventricular fue la causa del paro cardíaco. ECG: lectura de las ondas

Tratamiento de la fibrilación ventricular Reanimación cardiopulmonar

Prevenir episodios posteriores La fibrilación ventricular debe tratarse con suma urgencia. La reanimación cardiorrespiratoria debe iniciarse tan pronto como sea posible. Debe ir seguida de desfibrilación (una descarga eléctrica que se aplica en el tórax) en cuanto haya un desfibrilador disponible. A continuación se pueden administrar medicamentos utilizados para tratar las arritmias (véase la tabla Algunos fármacos utilizados para tratar arritmias) con el propósito de mantener el ritmo cardíaco normal. Cuando la fibrilación ventricular se produce pocas horas después de un infarto de miocardio y no va acompañada de choque ni de insuficiencia cardíaca, la desfibrilación inmediata permite restablecer el ritmo normal en el 95% de los casos; el pronóstico es bueno. El choque y la insuficiencia cardíaca indican que hay daños graves en los ventrículos. Si los ventrículos están gravemente dañados, incluso con la cardioversión inmediata la tasa de éxito es de solo el 30%, y el 70% de los supervivientes reanimados fallecen después por no haber podido recuperar una función ventricular normal. En presencia de una fibrilación ventricular, si se ha logrado reanimar con éxito al paciente y este sobrevive, existe un riesgo alto de padecer otro episodio similar. Cuando la fibrilación ventricular se debe a un trastorno reversible, debe tratarse dicho trastorno. Por otro lado, la mayoría de las personas llevan un desfibrilador-cardioversor implantable (DCI) implantado quirúrgicamente para administrar una descarga y tratar la fibrilación si esta reaparece. Los CDI controlan de forma constante la frecuencia y el ritmo del corazón, detectan automáticamente la fibrilación ventricular y administran una descarga para que la arritmia vuelva a su ritmo normal. A estos pacientes también se les administran medicamentos que previenen las recaídas.