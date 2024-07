Fibrilación auricular y aleteo auricular

Durante una fibrilación auricular, los impulsos eléctricos se desencadenan en muchas zonas de las aurículas y alrededor de ellas, en lugar de hacerlo en una sola zona (el nódulo sinoauricular, véase la figura Trazado de la trayectoria eléctrica del corazón). La actividad eléctrica resultante es caótica en lugar de organizada y, por tanto, las paredes auriculares tiemblan en lugar de contraerse. Dado que las aurículas no se contraen con normalidad, tampoco bombean la sangre hacia los ventrículos. Cuando las aurículas no contribuyen a bombear la sangre a los ventrículos, la cantidad máxima de sangre bombeada por el corazón se reduce alrededor de un 10%. Esto no suele suponer ningún problema, excepto si se padecen cardiopatías, sobre todo al realizar un esfuerzo.

Solo algunos de los impulsos eléctricos caóticos consiguen atravesar el nódulo auriculoventricular y llegar a los ventrículos. Por este motivo, los ventrículos laten de manera irregular. En la mayoría de los casos de fibrilación auricular sin tratar, los impulsos se transmiten hasta los ventrículos a una velocidad más rápida de lo habitual (que en general es de 140 a 160 veces por minuto, en comparación con la frecuencia cardíaca normal que oscila entre los 60 a 100 latidos por minuto). El ritmo puede ser incluso más rápido durante el ejercicio.