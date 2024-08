Tumores óseos no cancerosos

Un fibroma no osificante es una anomalía que se produce cuando parte de un hueso no se endurece normalmente y en su lugar se llena con tejido fibroso en lugar de tejido óseo. Un fibroma no osificante de tamaño muy pequeño se denomina defecto cortical fibroso. Los fibromas no osificantes son frecuentes en los niños. Se producen con frecuencia cerca de los extremos de los huesos de las piernas.

La mayoría de los fibromas no osificantes se acaban endureciendo, a veces más que el hueso normal. Los fibromas no osificantes de pequeño tamaño no causan síntomas. Sin embargo, algunos fibromas pequeños crecen y pueden causar dolor y aumentar el riesgo de una rotura (fractura).

Los fibromas no osificantes se suelen detectar cuando se realiza una radiografía por otro motivo.

Fibroma no osificante Imagen Imagen cortesía de Michael J. Joyce, MD, y Hakan Ilaslan, MD.

Los fibromas no osificantes de pequeño tamaño no requieren tratamiento. Sin embargo, los fibromas que causan dolor o que han aumentado mucho de tamaño se extirpan y se realiza un injerto óseo para rellenar el defecto.