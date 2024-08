Dolor musculoesquelético

Los análisis de sangre son útiles solo para confirmar el diagnóstico de sospecha tras la exploración física. Un análisis de sangre aislado no establece ni confirma un diagnóstico. Ejemplos de estos análisis de sangre son el factor reumatoide y los anticuerpos antinucleares, los cuales se utilizan para ayudar al diagnóstico de muchas de las causas frecuentes de artritis, como la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Normalmente, este tipo de análisis se recomienda solo si los síntomas sugieren específicamente estas enfermedades.

Prueba analítica Prueba de anticuerpos antinucleares

Las radiografías se utilizan principalmente para obtener imágenes óseas; no muestran los músculos, los tendones ni los ligamentos. Normalmente se realizan si el médico sospecha una fractura o, con menos frecuencia, un tumor o una infección ósea, o para detectar alteraciones que confirmen la presencia de ciertos tipos de artritis (por ejemplo, artritis reumatoide o artrosis).

A diferencia de las radiografías simples, las resonancias magnéticas nucleares (RMN) identifican anomalías de las partes blandas como músculos, bolsas sinoviales, ligamentos y tendones. Así, la RMN puede utilizarse cuando el médico sospecha una lesión en un ligamento o tendón principal o en estructuras importantes dentro de una articulación; puede que no sea mejor que una radiografía estándar en la evaluación de muchas dolencias que cursan con dolor. La RMN puede detectar fracturas que no son evidentes en las radiografías.

La tomografía computarizada (TC) es más sensible que las radiografías y se utiliza a menudo para obtener más detalles sobre una fractura o sobre un problema óseo identificado en la radiografías simples. Una TC es útil si no se puede realizar o no está disponible la RMN.

Otras pruebas de diagnóstico por la imagen incluyen la ecografía, la artrografía (procedimiento radiológico que consiste en la inyección de un contraste radiopaco en el espacio articular para delimitar sus estructuras, como por ejemplo los ligamentos intraarticulares), y la gammagrafía ósea. Estas pruebas pueden ayudar al médico a diagnosticar ciertas patologías. El médico en ocasiones puede necesitar extraer una muestra ósea, del tejido de revestimiento articular (sinovial), o de otros tejidos para su examen al microscopio (biopsia).

Las determinaciones en el líquido sinovial se suelen realizar si la articulación está hinchada. El médico extrae el líquido de la articulación esterilizando en primer lugar la zona con una solución antiséptica y luego aplicando un anestésico a la piel. Luego se introduce una aguja en la articulación y se extrae el líquido sinovial (procedimiento denominado punción articular o artrocentesis). Este procedimiento causa poco o ningún dolor. Normalmente se analiza el líquido buscando, entre otras cosas, bacterias que pueden ocasionar una infección y se estudia con microscopio para detectar cristales que puedan causar gota o trastornos relacionados.