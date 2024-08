Las células leucémicas pueden reaparecer al cabo de un tiempo (recaída) en la sangre, la médula ósea, el cerebro o los testículos. Su reaparición rápida en la médula ósea es particularmente grave. En caso de recaída, de nuevo se administra quimioterapia, y aunque la mayoría de las personas responden positivamente a la repetición del tratamiento, la enfermedad tiene una alta tendencia a recidivar, en especial en los lactantes y en los adultos. Cuando las células leucémicas reaparecen en el cerebro, se inyecta un fármaco antineoplásico (quimioterápico) en el líquido cefalorraquídeo una o dos veces por semana. Si la leucemia reaparece en los testículos, se administra radioterapia en los testículos combinada con quimioterapia.

Para las personas que han sufrido una recaída, la quimioterapia en dosis altas junto con un trasplante alogénico de células madre (células progenitoras) (el término "alogénico" significa que las células madre o progenitoras proceden de otra persona) ofrece la mejor probabilidad de curación. Sin embargo, el trasplante solo puede hacerse si las células madre se obtienen de una persona que tiene un tipo de tejido compatible (compatibilidad HLA; del inglés "human leukocyte antigen", antígeno leucocitario humano). El donante suele ser un hermano o una hermana, aunque a veces se utilizan células compatibles de donantes no emparentados, o células parcialmente compatibles de miembros de la familia o de donantes no emparentados, o células madre de cordón umbilical. El trasplante de células progenitoras (células madre) rara vez se realiza en personas mayores de 65 años, porque hay menos probabilidades de éxito y aumenta el riesgo de que los efectos adversos sean mortales.

Las terapias con anticuerpos monoclonales (proteínas que se unen específicamente a las células de la leucemia y las marcan para su destrucción) también se están empleando en personas con leucemia linfoblástica aguda recidivante. En algunas personas con leucemia linfocítica aguda (LLA) recidivante se puede emplear la terapia con células receptoras de antígenos quiméricos o células CAR-T. Esta terapia consiste en modificar un tipo de linfocitos (linfocitos T, también llamados células T) de la persona que padece leucemia, de manera que las nuevas células T reconozcan y ataquen a las células de la leucemia.

El tratamiento adicional que se requiere después de una recaída, en las personas que no son candidatas a un trasplante de células madre, a menudo es mal tolerado y no suele ser efectivo, y con frecuencia hace que las personas se sientan aún más enfermas. No obstante, pueden obtenerse remisiones. Para los pacientes que no respondan al tratamiento deben considerarse los cuidados del final de la vida (paliativos) y de otros aspectos.