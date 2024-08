Trastorno esquizotípico de la personalidad

Las personas con trastorno de personalidad esquizotípica no tienen amigos cercanos o confidentes, a excepción de parientes de primer grado. Se sienten muy incómodas con la gente. Interactúan con los demás solo si es imprescindible pero prefieren no hacerlo porque se sienten diferentes y no tienen un sentido de pertenencia al grupo. Sin embargo, pueden decir que su falta de relaciones les hace infelices. Se muestran muy ansiosos en situaciones sociales, especialmente las que no les resultan familiares. Pasar más tiempo en una situación no alivia su ansiedad.

Las personas con este trastorno pueden ignorar las convenciones sociales ordinarias (por ejemplo, no establecer contacto visual) y, debido a que no comprenden las señales sociales habituales, pueden interactuar con los demás de manera inapropiada o rígida.