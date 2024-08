La persona con trastorno por acaparamiento tiene una fuerte necesidad de adquirir y guardar objetos y se siente muy angustiada cuando se ve obligada a desprenderse de ellos e incluso, simplemente, por el hecho de pensar en separarse de ellos. La persona no dispone de suficiente espacio para dar cabida a todos los objetos que acumula. Las habitaciones están tan llenas y desordenadas que no se pueden usar, salvo para almacenar objetos acumulados. Por ejemplo, pilas de periódicos acumulados pueden llenar el fregadero y cubrir las encimeras, los fogones y el suelo de la cocina, de manera que esta no se puede usar para preparar la comida.

La acumulación suele afectar negativamente a la capacidad de la persona para funcionar en el hogar e incluso en el trabajo y en la escuela. Por ejemplo, puede que los afectados por trastorno por acumulación no permitan la entrada en su casa de otras personas, incluyendo miembros de la familia, amigos y personal técnico, porque están avergonzados por el desorden. Los objetos acumulados pueden constituir un riesgo de incendio y un peligro para la seguridad y el hogar puede llegar a estar infestado con plagas. Algunas personas se dan cuenta de que la acumulación es un problema, pero muchas no lo hacen.

En la acumulación de animales, las personas acumulan más animales como mascotas de los que pueden albergar, alimentar o proporcionar atención veterinaria. Permite que los animales vivan en condiciones insalubres. A menudo, hay superpoblación de animales y estos pierden peso y/o enferman. Sin embargo, muchas personas con este trastorno no reconocen que no están cuidando de forma adecuada a los animales. Los acumuladores de animales están muy apegados a sus mascotas y no quieren abandonarlas.

Sin tratamiento, los síntomas generalmente continúan durante toda la vida, con pocos cambios o ninguno.