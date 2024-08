Casi todos los casos de gingivitis son debidos al acúmulo de placa dental, una sustancia que forma una película compuesta principalmente por bacterias, saliva, restos de alimentos y células muertas que se deposita constantemente sobre los dientes. Sin lugar a dudas, la causa más común es

el cepillado incorrecto y el uso inadecuado de la seda dental.

Sin un cepillado adecuado, la placa permanece a lo largo de la línea de la encía y se acumula entre las encías y los dientes (la gingivitis no ocurre en los lugares donde faltan dientes). Así mismo, la placa bacteriana se acumula dentro de los empastes defectuosos y alrededor de las piezas dentales cercanas a dentaduras postizas parciales no muy limpias, puentes y aparatos de ortodoncia. Si la placa bacteriana permanece en los dientes más de 72 horas, se solidifica en forma de sarro (cálculo), que no puede eliminarse del todo ni con cepillo ni con seda dental.

La placa irrita las encías y crea bolsas entre las piezas dentales y las encías. Las bacterias que habitan en estas bolsas pueden causar gingivitis y caries en las raíces de los dientes. Las encías aparecen enrojecidas e hinchadas y se vuelven móviles en lugar de estar firmes y apretadas contra los dientes. Además, pueden sangrar con facilidad, en especial durante el cepillado o las comidas. No suele ser un proceso doloroso.

Es posible evitar la gingivitis provocada por la placa mediante una buena higiene bucodental: cepillarse los dientes y usar seda dental a diario. Algunos enjuagues bucales también sirven para controlar la placa bacteriana. Una vez formado, el sarro solo puede ser eliminado por un odontólogo o por un higienista dental. Suele ser necesario realizar una limpieza dental profesional (denominada "raspado y profilaxis") cada 6 a 12 meses. No obstante, las personas con una mala higiene bucal, con enfermedades que puedan causar gingivitis o con tendencia a desarrollar placa bacteriana más rápidamente de lo habitual pueden necesitar limpiezas profesionales más a menudo. Dada su excelente irrigación, las encías sanarán rápidamente después de eliminar el sarro y la placa bacteriana, siempre que se continúe realizando un uso adecuado del cepillado y de la seda dental.

Además de por la falta de higiene oral, la gingivitis debida a la placa también se puede iniciar o empeorar por

Gingivitis debida a medicamentos Algunos fármacos pueden causar un crecimiento excesivo (hiperplasia) del tejido de las encías, lo cual dificulta la eliminación de la placa bacteriana y, a menudo, produce gingivitis. Por ejemplo, pueden ocasionar tal crecimiento la fenitoína (utilizada para controlar las convulsiones), la ciclosporina (que toman personas que se hayan sometido a un trasplante de órganos) y los bloqueantes de los canales de calcio como la nifedipina (que se administran para controlar las alteraciones de la presión arterial y del ritmo cardíaco). También los anticonceptivos orales o inyectables pueden contribuir al agravamiento de la gingivitis, al igual que la exposición a plomo o a bismuto (utilizado ampliamente en los cosméticos) o a otros metales pesados como el níquel (usado en joyería). Se deben tratar o controlar las enfermedades que puedan causar o empeorar la gingivitis. Si es necesario tomar un medicamento que cause un crecimiento excesivo del tejido gingival, es probable que el exceso de tejido deba extirparse quirúrgicamente. Sin embargo, se puede reducir la velocidad de crecimiento del tejido, y así evitar la cirugía, con una higiene bucal meticulosa en casa y con una profilaxis profesional frecuente.

Gingivitis debida a carencias vitamínicas Las carencias vitamínicas pueden causar gingivitis, aunque raras veces. Carencia de vitamina C (escorbuto) puede provocar encías inflamadas y sangrantes (véase Periodontitis). En este caso, pueden aparecer hematomas o puntos de color rojo o púrpura en la boca. La deficiencia de niacina (pelagra) también provoca inflamación y hemorragia en las encías, y aumenta la predisposición a sufrir ciertas infecciones bucales, como candidiasis oral, o bien inflamación de la lengua (glositis). Además, los labios aparecen rojos y agrietados, la lengua tiene un aspecto liso y de color rojo brillante, y tanto la lengua como la mucosa de la boca pueden presentar úlceras. Tales deficiencias son poco frecuentes en Estados Unidos. Las carencias de vitamina C y de niacina pueden tratarse con suplementos de vitamina C y niacina, además de una dieta abundante en fruta y verdura frescas.

Gingivitis debida a cambios hormonales El embarazo puede empeorar una gingivitis leve, principalmente debido a los cambios hormonales. Algunas mujeres embarazadas pueden contribuir al problema sin advertirlo, al descuidar su higiene bucal por causa de las náuseas matutinas y la fatiga. También durante el embarazo, una irritación menor, a menudo la concentración de sarro o un diente restaurado con un borde rugoso, pueden producir una excrecencia de tejido gingival, blanda, rojiza y parecida a un nódulo, conocida como tumor del embarazo (esegranuloma piógeno). El tejido hinchado sangra fácilmente al herirse, y puede dificultar el acto de comer. Si una mujer embarazada descuida la higiene bucal a causa de las náuseas matinales o de la fatiga, el dentista puede sugerirle otras formas de mantener los dientes y/o las encías limpios sin exacerbar las náuseas. Suele ser eficaz un cepillado suave sin dentífrico o incluso los enjuagues con agua salada después del cepillado. El molesto tumor del embarazo se puede extirpar quirúrgicamente. No obstante, dichos tumores tienden a reproducirse durante el embarazo e incluso una vez finalizado este. La menopausia puede causar gingivitis descamativa, un proceso mal comprendido y doloroso que afecta mayoritariamente a mujeres posmenopáusicas. En esta enfermedad, las capas externas de las encías sangran con facilidad y se separan del tejido subyacente (descamarse), dejando al descubierto las terminaciones nerviosas. Las capas más externas de los tejidos de las encías se pueden desprender al frotarlas con un algodón o simplemente con el estímulo de aire de una jeringa odontológica. Si la gingivitis descamativa aparece durante la menopausia, puede ser útil una terapia hormonal. Si no es este el caso, los dentistas pueden prescribir corticoesteroides en forma de enjuague o en forma de pomada o pasta que se aplica directamente a las zonas inflamadas.