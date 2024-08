Introducción a la sexualidad

La homosexualidad es la atracción sexual hacia personas del mismo sexo. Al igual que la heterosexualidad, la homosexualidad es el resultado de factores biológicos complejos y de las experiencias de una persona, lo que lleva a la capacidad de excitarse sexualmente por personas del mismo sexo. Y, como la heterosexualidad, la homosexualidad no es una cuestión de elección. La homosexualidad es ampliamente reconocida como una orientación sexual presente desde la infancia. Los adolescentes pueden tener experiencias con personas de su mismo sexo, fenómeno que no necesariamente ha de ser indicio de un interés homosexual o bisexual perdurable en la edad adulta (véase Desarrollo de la sexualidad y el género en los adolescentes).

Una encuesta realizada en 2022 en Estados Unidos por la empresa estadounidense Gallup descubrió que la proporción de adultos que se identifican como homosexuales, lesbianas, bisexuales o transgénero se ha duplicado desde 2012 hasta un total del 7,1%. Las proporciones varían sustancialmente según el grupo de edad. Entre los adultos que se identifican como homosexuales, lesbianas, bisexuales o transgénero, el 91% de los nacidos entre 1946 y 1964 ("Baby Boomers") se autoidentifica como "hetero/heterosexual" frente al 76% de los nacidos entre 1997 y 2003 (" Generación Z "). Véase Gallup: LGBT Identification in U.S. Ticks Up to 7.1%.