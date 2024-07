American Cancer Society: Stay Away from Tobacco : (Sociedad estadounidense contra el cáncer: alejarse del tabaco): información sobre los riesgos del consumo de productos del tabaco y recursos sobre cómo dejar de fumar

Cancer.Net: Stopping Tobacco Use After a Cancer Diagnosis : (Cancer.Net: Dejar de fumar después de un diagnóstico de cáncer): recursos para ayudar a abandonar el consumo de tabaco después de recibir un diagnóstico de cáncer

Centers for Disease Control and Prevention: Tips from Former Smokers: (Centros para el control y la prevención de enfermedades: consejos de antiguos fumadores): historias de personas que viven con enfermedades relacionadas con el tabaco y recursos para los consumidores de tabaco y los dirigentes públicos para ayudar a dejar de fumar