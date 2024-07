S-adenosil-L-metionina (SAMe)

Pruebas científicas para SAMe

Los estudios científicos realizados hasta el momento no confirman claramente los beneficios que se le atribuyen a la SAMe y se necesita más investigación.

Sin embargo, en 2 estudios revisados en un análisis de 2002 se ha demostrado que la SAMe es tan eficaz como los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) para el tratamiento de las limitaciones funcionales (pero no del dolor) en las personas con artrosis y sin los efectos secundarios habituales del uso de los AINE.

En algunos estudios, la SAMe utilizada en combinación con un antidepresivo fue útil para las personas con depresión que no remitía con el tratamiento con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS), aunque este beneficio no se confirmó en estudios posteriores.