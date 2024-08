La evidencia científica sobre los beneficios obtenidos en el alivio de los síntomas de la menopausia es contradictoria. Algunos estudios indican que la cimicífuga alivia los síntomas de la menopausia, pero no con la misma eficacia que los tratamientos hormonales. Sin embargo, otros estudios no encontraron diferencias entre el uso de cimicífuga y el uso de placebo (una sustancia que no contiene un ingrediente activo) para aliviar los sofocos o la intensidad de los síntomas de la menopausia. Una de las dificultades es que los ingredientes de los suplementos de cimicífuga no están estandarizados.

Hay pocos datos fiables sobre la efectividad de la cimífuga para otros trastornos y síntomas.