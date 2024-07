Preocupaciones relacionadas con la vacunación infantil

La gente también se ha preocupado por los posibles efectos secundarios del timerosal. El timerosal se utilizaba anteriormente como conservante en viales que contienen más de una dosis de una vacuna (viales multidosis). Los conservantes no son necesarios en viales que contienen una sola dosis (viales de dosis única), y no pueden ser utilizados en vacunas de virus vivos (tales como la rubéola y la varicela). El timerosal, que contiene mercurio, es degradado por el cuerpo en etilmercurio, que se elimina rápidamente del organismo. Como el metilmercurio (un compuesto diferente que no se elimina del cuerpo tan rápido) es tóxico para los seres humanos, existía la preocupación de que las cantidades, muy pequeñas, de timerosal utilizadas en las vacunas pudieran causar problemas neurológicos en los niños, en particular el autismo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha recomendado la eliminación del timerosal de cualquier vacuna porque no hay pruebas de que el uso sistemático cause algún daño. Sin embargo, debido a preocupaciones teóricas y aunque no hay estudios que hayan evidenciado daño, en el año 2001, el timerosal fue retirado de las vacunas infantiles de rutina en Estados Unidos, Europa y otros países. En estos países, se siguen usando pequeñas cantidades de timerosal en ciertas vacunas contra la gripe, así como en varias vacunas destinadas a adultos. Se recomienda la vacuna anual contra la gripe para todos los niños, y los padres que están preocupados por el timerosal pueden solicitar una vacuna contra la gripe que no contenga timerosal. (Véase también CDC: Preguntas frecuentes sobre el timerosal).

La eliminación del timerosal en las vacunas infantiles de rutina no ha tenido ningún efecto sobre el número de niños que han desarrollado autismo.