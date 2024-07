Hipertiroidismo en lactantes y niños

Fármacos antitiroideos

Betabloqueantes

A veces, yodo o hidrocortisona

En ciertas ocasiones, intervención quirúrgica

A los niños de todas las edades, incluidos los recién nacidos, se les administran fármacos antitiroideos (como metimazol), que disminuyen la producción de hormonas tiroideas por parte de la glándula tiroidea, y betabloqueantes (como el propranolol), que son fármacos que reducen la frecuencia cardíaca. Los betabloqueantes se utilizan sólo si la frecuencia cardíaca es demasiado rápida o la presión arterial es demasiado alta. El tratamiento con betabloqueantes se interrumpe una vez que los fármacos antitiroideos han ejercido su efecto.

A los recién nacidos también se les puede administrar yodo o hidrocortisona por vía oral si otras terapias no han sido eficaces. Esto medicamento se suspende tan pronto como los anticuerpos que atraviesan la placenta procedentes de la madre han desaparecido del torrente sanguíneo del recién nacido. Los lactantes tratados con fármacos antitiroideos deben ser controlados de cerca para asegurarse de que el tratamiento no cause hipotiroidismo, que puede alterar el crecimiento y el desarrollo.

Los recién nacidos que tienen hipertiroidismo casi siempre se recuperan a los 6 meses y ya no necesitan fármacos antitiroideos. Los síntomas en niños mayores tratados con fármacos antitiroideos pueden desaparecer con el tiempo (lo que se denomina remisión), pero en algunos niños los síntomas pueden reaparecer (recaída), por lo que se controlan regularmente para determinar si necesitan tratamiento adicional.

A veces los niños mayores (11 años o más) con enfermedad de Graves necesitan tratamientos adicionales para tratar de manera permanente el trastorno. Puede ser necesario un tratamiento permanente (terapia definitiva) si los medicamentos antitiroideos no provocan la remisión después de 18 a 24 meses de haberlos tomado, si el niño no los toma o si están causando efectos secundarios graves. En la terapia definitiva, se destruye la glándula tiroidea con yodo radiactivo o se extirpa mediante cirugía. Sin embargo, el yodo radiactivo no suele administrarse a niños menores de 10 años y con frecuencia no es eficaz en sujetos con una glándula tiroides de gran volumen. Por lo tanto, en niños y adolescentes con estos factores puede ser necesaria la cirugía.

Algunos nódulos se extirpan quirúrgicamente.

La tiroiditis aguda se trata con antibióticos, y se administran antiinflamatorios no esteroideos (AINE) para combatir el dolor y la fiebre. Puede ser necesaria la cirugía (por ejemplo, para drenar un absceso). La tiroiditis subaguda no se trata con antibióticos, pero se administran antiinflamatorios no esteroideos (AINE) para el dolor y la fiebre. Los niños no reciben medicamentos antitiroideos para ninguno de los tipos de tiroiditis, pero pueden prescribirse betabloqueantes.

Una tormenta tiroidea es una emergencia potencialmente mortal y tiene un mayor riesgo de muerte. Se trata en una unidad de cuidados intensivos (UCI) con múltiples medicamentos.