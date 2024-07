Métodos anticonceptivos de conocimiento de la fertilidad

El método de amenorrea de la lactancia se utiliza después de un parto si la mujer está amamantando al bebé de forma exclusiva (la lactancia se refiere a la producción de leche materna). Por lo general, estas mujeres no tienen menstruaciones (lo que se denomina amenorrea), no liberan ningún óvulo (no ovulan) y, por lo tanto, no son fértiles. Sin embargo, se vuelven fértiles 2 semanas antes de que se reanude la menstruación (cuando se produce la ovulación) y, por lo tanto, no saben que son fértiles durante esas 2 semanas.

Este método puede ser muy eficaz si se cumplen todas las condiciones siguientes: