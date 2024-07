Las mujeres tienen la misma probabilidad de embarazo (alrededor del 65%) aunque el tratamiento sin éxito con clomifeno más hCG vaya seguido de estimulación con gonadotropinas más hCG o inmediatamente por fertilización in vitro. Sin embargo, las mujeres quedan embarazadas más rápidamente y la probabilidad de un embarazo con 3 o más fetos disminuye cuando después de un tratamiento infructuoso con clomifeno se realiza inmediatamente una fertilización in vitro. Por lo tanto, si el clomifeno más la inseminación intrauterina no tienen éxito, el siguiente paso es a menudo la fertilización in vitro.

Algunas pruebas científicas sugieren que las mujeres mayores de 38 años con infertilidad inexplicada conciben más rápidamente cuando se someten a una fecundación in vitro en lugar de someterse a una estimulación ovárica controlada.