Efectos de los periodos de transición en las personas mayores

El duelo afecta a muchos aspectos de la vida de una persona mayor. Por ejemplo, la interacción social y la compañía disminuyen y el estatus social y las circunstancias económicas pueden cambiar. Las personas mayores pueden experimentar un declive en su propia salud después de la muerte de un familiar cercano o un amigo. La muerte de un cónyuge afecta a hombres y mujeres de manera diferente. En los 2 años después de la muerte de la esposa, la tasa de mortalidad en los hombres tiende a aumentar, sobre todo si la muerte ha sido inesperada. Para las mujeres que han perdido al marido, los datos no son tan claros, pero en general no indican un aumento de la tasa de mortalidad.

Los trastornos del sueño y la ansiedad son normales en personas que están de luto. Estos efectos generalmente se resuelven en cuestión de meses sin el uso de medicamentos. Si el dolor se prolonga o es desproporcionado, la persona es incapaz de realizar las actividades básicas cotidianas o se muestra reacia a ello, o si manifiesta ideas suicidas es necesario que un médico haga una valoración y prescriba un tratamiento. Si el médico diagnostica depresión, la persona suele ser remitida a un psiquiatra o a un psicólogo. A veces, es útil el empleo de antidepresivos.

La detección de la depresión es una parte importante de una visita al médico. Los cuidadores y los profesionales de la salud deben buscar síntomas de depresión y ser conscientes de que las personas que han perdido a un ser querido presentan un riesgo elevado de suicidio y de deterioro de la salud.

En general, el riesgo de suicidio aumenta con la edad.

En Estados Unidos, se suicidan casi 7 veces más hombres mayores que mujeres mayores. Se cree que las tasas de mortalidad por suicidio en las personas mayores se subestiman porque, por ejemplo, muchas muertes por sobredosis de opiáceos no se investigan y las muertes intencionales debidas a no comer ni beber voluntariamente no están documentadas. Los adultos mayores no acostumbran a advertir sobre el suicidio y a menudo no buscan tratamiento para la salud mental. Además, los médicos son menos propensos a ofrecer tratamiento para la depresión a los adultos mayores que a los jóvenes. Aunque los adultos mayores intentan suicidarse con menos frecuencia que los de otros grupos de edad, presentan una tasa mucho más elevada de muertes en el intento porque lo siguiente es más probable:

Utilizan armas de fuego en el intento de suicidio.

Es probable que tengan más problemas de salud y que sean frágiles.

Evitan las intervenciones.

Es menos probable que vivan con otras personas que podrían detectar y responder a los intentos de suicidio.

Por lo tanto, el riesgo de muerte por suicidio es alto entre las personas mayores que tienen pensamientos suicidas.

La detección oportuna de depresión e ideación suicida es esencial. Para determinar el riesgo de suicidio, los profesionales de la salud formulan preguntas específicas sobre pensamientos suicidas a las personas mayores que han perdido recientemente a un ser querido o que parecen deprimidas.

Para ayudar en las transiciones difíciles, las personas mayores pueden necesitar asesoramiento y servicios de apoyo (como National Widowers Organization [Organización nacional de viudos y viudas]) y/o medicamentos para la ansiedad o la depresión.