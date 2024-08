La diabetes mellitus es un trastorno que afecta la capacidad del organismo para utilizar eficazmente la glucosa en sangre. En la diabetes tipo 1, el páncreas no produce suficiente insulina, por lo que la glucosa no puede ser absorbida para reabastecer a las células. En la diabetes tipo 2 se produce insulina, pero no funciona correctamente y la glucosa no es absorbida de forma sistemática por las células. Ambos tipos de diabetes tienen las mismas consecuencias: la glucosa no es absorbida por las células. Este es el motivo por el que las personas con diabetes presentan concentraciones elevadas de azúcar en sangre. Sin una adecuada absorción de la glucosa por parte del torrente sanguíneo, las células se mueren de hambre. Las personas con diabetes deben controlar sus concentraciones de azúcar en sangre con independencia del tipo de diabetes que puedan sufrir. Según el tipo y la gravedad de la enfermedad, la diabetes se puede controlar con dieta o con medicamentos.