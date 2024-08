Mpox (viruela del mono)

University of Rochester School of Medicine and Dentistry

La mpox está causada por el virus de la viruela del mono, que está relacionado con el virus de la viruela y provoca una enfermedad similar, aunque por lo general más leve.

La mpox o está causada por el virus de la viruela del mono, que está relacionado con el virus de la viruela.

Una erupción es el síntoma más prominente.

El diagnóstico de la mpox se suele hacer tomando una muestra de una lesión cutánea que se analiza para buscar material genético del virus (ADN).

Se dispone de una vacuna para prevenir la mpox.

El tratamiento de la Mpox se centra principalmente en el alivio de los síntomas, y los medicamentos antivirales pueden ser útiles.

(Véase también Introducción a las infecciones virales.)

La viruela del mono y la viruela forman parte de un grupo de virus llamados ortopoxvirus. No están relacionados con la varicela, que viene causada por el virus varicela-zóster y forma parte de otro grupo viral.

A pesar de su nombre, el virus de la viruela del mono no reside en simios. Aunque el reservorio (la fuente de infección es un animal) es desconocido, las fuentes animales más probables son pequeños roedores (por ejemplo, ardillas) en las selvas tropicales de África, principalmente en África occidental y central. La enfermedad causada por el virus de la viruela del simio también se denominó originalmente "viruela del simio", pero en noviembre de 2022 la Organización Mundial de la Salud introdujo el nombre de "viruela" para la enfermedad causada por el virus (véase WHO recommends new name for monkeypox disease).

En 2022, se notificaron casos de mpox en aproximadamente 70 países que no suelen tener infecciones por el virus de la mpox, incluidos varios países de Europa y Estados Unidos. Esta situación es nueva porque la transmisión sostenida anterior de la Mpox había sido principalmente en África. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de Mpox en 2022 como una emergencia de salud pública de preocupación internacional (véase WHO: Monkeypox Outbreak 2022). En Estados Unidos, el número de casos nuevos ha disminuido drásticamente desde el máximo correspondiente a agosto de 2022.

Las organizaciones médicas están investigando cómo se ha producido la exposición de las personas afectadas y cómo se está propagando la infección durante el brote de 2022. Muchos casos se han producido en hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, pero se desconoce si este patrón continuará y si la infección se transmite por vía sexual.

Históricamente, la infección por el virus de la Mpox se ha detectado principalmente en casos esporádicos en África y en epidemias ocasionales. La mayoría de los casos en niños se han producido en la República Democrática del Congo.

A partir de la década de 2000, el número de casos ha ido aumentando gradualmente en África. Entre las razones para ello se pueden incluir las siguientes:

Las personas ya no reciben la vacuna contra la viruela, que les ayudó a protegerse de la mpox.

La gente se traslada a zonas donde viven los animales que portan el virus.

Antes de 2022, los casos fuera de África estaban directamente relacionados con viajes a África occidental y central o con animales importados de la región. En Estados Unidos se produjo un brote de mpox en 2003, cuando se importaron roedores infectados como mascotas procedentes de África. Los roedores transmitieron el virus a los perritos de las praderas, que luego infectaron a las personas en el Medio Oeste.

La mpox se contagia de varias maneras (véase también Centers for Disease Control and Prevention (CDC): 2022 U.S. Monkeypox Outbreak). Se puede transmitir de persona a persona a través de

Contacto directo con la erupción infecciosa, las costras o los líquidos corporales

Secreciones respiratorias durante el contacto prolongado cara a cara o mientras se produce contacto físico íntimo, como besarse, abrazarse o tener relaciones sexuales

Tocar objetos (como ropa o ropa de cama) que hayan estado en contacto previamente con la erupción infecciosa o líquidos corporales

La placenta, desde la embarazada hasta el feto

La mpox se puede propagar cuando las personas entran en contacto con animales infectados, probablemente a través de mordeduras o arañazos de un animal o al preparar y comer carne infectada.

Síntomas de la mpox La mpox causa síntomas similares a los de la viruela. Como ocurre en la viruela, la erupción de la mpox comienza en forma de manchas planas y rojas. Las manchas se convierten en ampollas, que se llenan de pus (formando pústulas). Al cabo de varios días, las pústulas forman costra. Antes del brote de 2022, la erupción solía comenzar en la cara y se extendía a otras partes del cuerpo, incluidas las palmas de las manos y las plantas de los pies. Sin embargo, durante el brote global de 2022, a menudo la erupción comienza en los genitales o cerca de ellos o en la boca, suele ser dolorosa y puede que no se extienda o progrese según las etapas típicas. Los síntomas también pueden incluir fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, fatiga extrema e inflamación de los ganglios linfáticos. Estos síntomas pueden aparecer antes, durante o después de la aparición de la erupción. La mpox puede hacer que las personas sean más propensas a desarrollar otras infecciones. Algunas personas con mpox desarrollan infecciones bacterianas en la piel y los pulmones. La enfermedad suele ser más leve que la viruela, pero puede causar la muerte. Durante el brote de 2003 en Estados Unidos no hubo muertes. En el brote de 2022, se han producido algunas muertes entre miles de casos. Los síntomas pueden comenzar de 1 a 2 semanas después de la infección, aunque pueden pasar hasta 3 semanas hasta que aparezcan. Las personas son infecciosas (lo que significa que pueden transmitir el virus a otra persona) desde el momento en que comienzan los síntomas hasta que todas las lesiones tienen costras que se han desprendido para mostrar una piel sana. Esto suele tardar de 2 a 4 semanas. Mpox Mpox La erupción de la mpox se asemeja a la de la viruela. Diagnóstico de la mpox (símica) Los médicos consideran que la mpox puede ser la causa de los síntomas en cualquier persona que presente una erupción que se parece a las lesiones cutáneas típicas de la mpoxo. El diagnóstico de la mpox se suele hacer tomando una muestra de una lesión cutánea que se analiza en busca de material genético del virus (ADN). Otras pruebas que se pueden realizar para detectar la viruela del mono pueden consistir en enviar muestras de tejido infectado a un laboratorio para que el virus sea cultivado y analizado; análisis de sangre para detectar anticuerpos contra el virus de la viruela del mono; y examinar al microscopio una muestra de tejido infectado.

Tratamiento de la mpox (símica) El tratamiento de la mpox se centra principalmente en el alivio de los síntomas. No existe un tratamiento seguro y comprobado para la infección por el virus de la mpox. Los fármacos antivíricos tecovirimat, cidofovir o brincidofovir pueden ser eficaces, pero no se han estudiado como tratamiento para la mpox.

Prevención de la mpox (símica) Dos vacunas utilizadas para la prevención de viruela se pueden utilizar para la prevención de la mpox: JYNNEOS y ACAM2000 (véase CDC: Mpox Vaccination Basics). Los datos anteriores de África sugieren que la vacuna contra la viruela es al menos un 85% eficaz en la prevención de la mpox, porque el virus de la mpox está estrechamente relacionado con el virus que causa la viruela. Se puede ofrecer una vacuna contra la viruela a las personas con alto riesgo de exposición a la viruela del simio en áreas donde se presentan brotes locales y a los proveedores de atención médica en contacto con personas infectadas. La vacuna JYNNEOS es un virus vaccinia vivo pero debilitado que no se reproduce en la persona que lo recibe. JYNNEOS es la principal vacuna utilizada en Estados Unidos en el brote actual. Se utiliza para la prevención de la viruela en adultos de 18 años o más que están en alto riesgo de viruela o después de una exposición reciente conocida o supuesta a la mpox. La vacuna JYNNEOS también se puede administrar a personas con alto riesgo de exposición social a la mpox en el contexto de brotes locales. Las personas que tienen un sistema inmunitario debilitado pueden recibir la vacuna JYNNEOS (a diferencia de ACAM2000), pero pueden presentar una respuesta disminuida. La vacuna ACAM2000 contiene el virus vaccinia vivo, que está relacionado con el virus de la viruela y proporciona inmunidad cruzada contra los virus de la viruela del mono y de la viruela. Se administra a personas con alto riesgo de mpox (o viruela). Se administra ACAM2000 pinchando rápidamente una pequeña área 15 veces con una aguja especialmente diseñada que se ha sumergido en la vacuna. La vacunación con ACAM2000 es peligrosa y no se recomienda para algunas personas, especialmente aquellas con los siguientes factores de riesgo: Sistema inmunitario debilitado (como aquellas personas que tienen sida o toman medicamentos que inhiben el sistema inmunitario)

Trastornos de la piel (como la dermatitis)

Inflamación ocular

Enfermedad cardíaca

Edad inferior a 1 año

Embarazo Las personas con mpox que no están en el hospital deben Aislarse en casa hasta que las lesiones se hayan resuelto y las costras se hayan desprendido y se haya formado una nueva capa de piel intacta

Evitar el contacto físico directo con otras personas y animales

No compartir elementos potencialmente contaminados, como ropa de cama, toallas, ropa, vasos o utensilios para comer, y se deben limpiar y desinfectar las superficies y objetos que se tocan con frecuencia

Usar una máscara si es necesario el contacto cercano con otras personas en el hogar Para obtener una guía más detallada sobre cómo aislarse de forma segura en casa después de ser diagnosticado con mpox, véase CDC: Mpox: Isolation and Infection Control: Home.