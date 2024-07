Tratamiento antirretroviral de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH)

Office of AIDS Research : información del National Institutes of Health (NIH) que contiene un glosario de términos relacionados con el VIH y una base de datos de fármacos

The American Foundation for AIDS Research : recursos sobre el apoyo a la investigación del sida, prevención del VIH, educación sobre el tratamiento y defensa

Centers for Disease Control and Prevention (CDC): HIV Treatment as Prevention: información para los pacientes sobre la terapia antirretroviral utilizada para reducir la cantidad de VIH en el cuerpo que permite mantener el sistema inmunitario activo y previene enfermedades