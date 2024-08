Introducción a las infecciones por enterovirus

El enterovirus D68 provoca una enfermedad respiratoria que por lo general se asemeja a un resfriado. Los niños presentan secreción nasal, tos, y por lo general se sienten mal, habitualmente solo con frebrícula, si es que la tienen. Algunos niños, especialmente los que tienen asma, presentan síntomas más graves, como sibilancias y dificultad para respirar. Los adultos pueden sufrir la infección, pero tienden a tener pocos síntomas o incluso ninguno.

En 2014, 2016 y en 2018 hubo un aumento de las enfermedades graves causadas por enterovirus D68. Algunos de los niños infectados presentaban dificultad respiratoria grave. Además, algunos niños sufrieron afectación de la médula espinal, causando debilidad o parálisis de uno de sus brazos o piernas, un trastorno denominado mielitis flácida aguda. Varios niños murieron durante cada pico de infección. Los médicos no están seguros de si la infección por enterovirus fue la causa principal de estas complicaciones o si el virus simplemente pasó a estar presente en los niños que también tenían otros trastornos. (Véase también Centers for Disease Control and Prevention (CDC): About Acute Flaccid Myelitis.)