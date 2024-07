Introducción a los antibióticos

Las bacterias, al igual que el resto de seres vivos, sufren modificaciones a lo largo del tiempo en respuesta a los cambios ambientales. A causa del uso generalizado y abusivo que se ha hecho de los antibióticos (cuando los antibióticos no se toman según lo prescrito), las bacterias están expuestas a dichos fármacos de forma constante. Aunque muchas bacterias mueren cuando se exponen a los antibióticos, si estos no se toman adecuadamente, algunas bacterias sobreviven y desarrollan resistencia a los efectos de los fármacos. Por ejemplo, hace 50 años, Staphylococcus aureus (una causa frecuente de infecciones cutáneas) era muy sensible a la penicilina. Pero con el paso del tiempo, algunas cepas de esta bacteria desarrollaron una enzima capaz de descomponer la penicilina, lo que anula la eficacia del fármaco. Algunos investigadores desarrollaron una nueva forma de penicilina que la enzima no podía descomponer, pero al cabo de pocos años las bacterias se adaptaron y se volvieron resistentes incluso a esta penicilina modificada. Otras bacterias también han desarrollado resistencia a los antibióticos.

La investigación médica continúa trabajando en el desarrollo de fármacos para combatir las bacterias. Sin embargo, la gente puede contribuir a evitar el desarrollo de resistencias en las bacterias mediante lo siguiente

Entendiendo que los antibióticos se utilizan para tratar las infecciones producidas por bacterias, no las infecciones víricas (como el resfriado común o la gripe) y evitando que los médicos prescriban antibióticos para dichas infecciones víricas

Tomando los antibióticos exactamente como se les haya indicado, incluyendo la dosis correcta, el número de veces al día y el número de días (es importante tomar los antibióticos durante el número total de días prescritos, incluso si la persona se encuentra mejor)