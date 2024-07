Parasomnias

Durante estos episodios aterradores los afectados se incorporan, gritan y hacen aspavientos, abren los ojos de par en par y el corazón se les acelera. La persona afectada parece muy asustada. Los episodios suelen ocurrir cuando la persona está parcialmente excitada o cuando acaba de despertar de la fase más profunda del sueño con movimiento ocular no rápido (NREM, por sus siglas en inglés), por lo general durante las primeras horas de la noche.

Los terrores nocturnos son distintos de las pesadillas y pueden conducir al sonambulismo.

Son más frecuentes en los niños, y no se les debe despertar, porque esto les asustaría aún más. Aunque parecen muy alterados, tras despertarse no recordarán los hechos o imágenes mentales y no tendrán problemas psicológicos como resultado. Los padres no deben angustiarse en exceso ya que, por lo general, los niños dejan de sufrir estos episodios a medida que crecen.

Los episodios en adultos suelen estar asociados a problemas psicológicos o alcoholismo.

En el caso de los niños, suele bastar con el consuelo de sus padres. Si la aparición de estos episodios dificulta el trabajo escolar u otras actividades, en niños mayores puede ser eficaz el tratamiento con ciertas benzodiazepinas (como diazepam, clonazepam o alprazolam). Estos fármacos, que se utilizan para tratar la ansiedad (ansiolíticos) e inducir el sueño (sedantes) se administran 90 minutos antes de acostarse. Pueden ayudar a los niños a dormir y reducen la probabilidad de que ocurran terrores nocturnos. Sin embargo, el uso a largo plazo de las benzodiazepinas puede conducir a la dependencia de fármacos. Por lo tanto, estos medicamentos se toman generalmente sólo durante un tiempo relativamente corto (alrededor de 3 a 6 semanas).

Los adultos mejoran con el tratamiento psicoterapéutico o farmacológico.