Las causas más frecuentes de pérdida de memoria son

Los cambios de la memoria relacionados con la edad (el más común)

Deterioro cognitivo leve

Demencia

Depresión

Las alteraciones de la memoria relacionadas con la edad (denominado deterioro de la memoria asociado a la edad) hacen referencia al ligero descenso fisiológico en la funcionalidad cerebral que se produce con la edad. La mayoría de las personas de edad avanzada tienen algunos problemas de memoria. Recuperar recuerdos de cosas nuevas, como por ejemplo el nombre de un nuevo vecino o cómo utilizar un nuevo programa informático, lleva más tiempo. Las personas de edad avanzada también tienen que ensayar los nuevos recuerdos con más frecuencia para que estos se almacenen. Las personas con este tipo de pérdida de memoria a veces se olvidan de las cosas, como dónde dejaron las llaves del coche. Pero en ellos, a diferencia de las personas con demencia, la capacidad para realizar las actividades diarias o de pensar no está afectada. Con tiempo suficiente, suelen recordar, aunque a veces lleva más tiempo de lo conveniente. Este tipo de pérdida de memoria no es un signo precoz de demencia o de la enfermedad de Alzheimer.

El deterioro cognitivo leve es un término impreciso que se utiliza para describir las deficiencias en la funcionalidad mental que no son lo suficientemente graves como para afectar al funcionamiento diario. La pérdida de memoria suele ser el síntoma más evidente. En realidad, los recuerdos se pierden, no es que se tarde en recuperarlos, como ocurre en personas con alteraciones en la memoria relacionadas con la edad. Los sujetos con un deterioro cognitivo leve tienen problemas para recordar conversaciones recientes y pueden olvidar citas importantes o eventos sociales, pero suelen recordar eventos pasados. La atención y la capacidad para realizar actividades habituales no se ven afectadas. Sin embargo, hasta la mitad de las personas con deterioro cognitivo leve desarrollan demencia en menos de 3 años.

La demencia es una forma mucho más grave de disminución de la funcionalidad mental. La pérdida de memoria, en particular para la información recientemente adquirida, es a menudo el primer síntoma, y empeora con el tiempo. Las personas afectadas por demencia pueden olvidar acontecimientos completos, no solo los detalles. Les puede ocurrir lo siguiente:

Tener dificultad para recordar cómo hacer cosas que han hecho muchas veces antes y cómo llegar a lugares en los que han estado a menudo.

Ya no poder hacer cosas que requieren muchos pasos, como seguir una receta de cocina.

Olvidarse de pagar facturas o acudir a las citas.

Olvidarse de apagar la estufa, cerrar la puerta de la casa cuando salen o cuidar de un niño que se ha dejado a su cargo.

En las primeras etapas de la demencia, las personas afectadas pueden ser conscientes de su pérdida de memoria. Pero, a medida que la demencia progresa y a diferencia de las personas con alteraciones en la memoria relacionadas con la edad, no son conscientes de su pérdida de memoria y a menudo niegan que la tengan.

Encontrar la palabra adecuada, nombrar objetos, comprender el lenguaje, y hacer, planificar y organizar las actividades diarias se vuelve más y más difícil. Las personas afectadas por demencia con el tiempo se desorientan, no saben qué hora o incluso qué año es o dónde están. Se producen cambios en la personalidad. Pueden llegar a ser más irritables, ansiosos, paranoicos, inflexibles, o problemáticos.

Hay muchas formas de demencia. La enfermedad de Alzheimer es la más frecuente. La mayoría de las formas de demencia empeoran progresivamente hasta que la persona fallece.

Algunos factores que aumentan el riesgo de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos (como la hipertensión arterial, los niveles altos de colesterol y la diabetes) parecen aumentar el riesgo de demencia.

La depresión puede causar un tipo de pérdida de memoria (denominada pseudodemencia) que se asemeja a la que ocurre en la demencia. Además, la demencia por lo general causa depresión. Por lo tanto, determinar si la demencia o la depresión son la causa de la pérdida de memoria puede ser difícil. Sin embargo, las personas con pérdida de memoria debida a la depresión, a diferencia de aquellos casos con demencia, son conscientes de su pérdida de memoria y se quejan de ello. Además, rara vez se olvidan de acontecimientos actuales importantes o asuntos personales y suelen presentar otros síntomas, como una intensa tristeza, problemas para dormir (demasiado o demasiado poco), lentitud o pérdida del apetito.

El estrés puede interferir con la formación de la memoria y a la hora de recuperar un recuerdo, en parte porque las preocupaciones impiden al sujeto prestar atención a otras cosas. Sin embargo, en determinadas circunstancias, en particular cuando el estrés es entre leve y moderado y no dura mucho tiempo, puede mejorar la memoria.