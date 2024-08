Cirugía oncológica

La cirugía es una forma tradicional de tratamiento oncológico. Es la más eficaz para eliminar la mayoría de los tipos de cáncer antes de que se diseminen a los ganglios linfáticos o a sitios distantes (metastatizado). Se puede utilizar sola o combinada con otros tratamientos, como la radioterapia y la quimioterapia (ver también Principios del tratamiento oncológico.). Los médicos pueden prescribirle estos otros tratamientos:

Antes de la cirugía (terapia neoadyuvante) para reducir el tamaño del tumor antes de la cirugía

Después de la cirugía (terapia adyuvante) para asegurar que se eliminen la mayor cantidad posible de células cancerosas

Si el cáncer no ha metastatizado, la cirugía puede curarlo. Sin embargo, no siempre es posible asegurarse antes de la cirugía de si el cáncer se ha diseminado o no. A menudo, durante la cirugía, se extirpan los ganglios linfáticos cercanos al tumor (ganglios centinelas) para ver si el cáncer se ha diseminado hasta ellos. En caso afirmativo, existe un riesgo alto de recidiva y puede ser necesario administrar quimioterapia o radioterapia para prevenirla.

La cirugía no es el tratamiento de elección para todos los tipos de cáncer incipiente. Algunos cánceres crecen en lugares inaccesibles. En otros casos, la eliminación del cáncer podría requerir la extirpación de un órgano necesario, o la cirugía podría dañar su funcionamiento. Entonces suele preferirse la radioterapia con o sin quimioterapia.

Si el cáncer ha metastatizado, la cirugía no es el tratamiento principal. Sin embargo, se puede utilizar para reducir el tamaño del tumor primario (un procedimiento llamado citorreducción quirúrgica o cirugía citorreductora), de manera que la radioterapia y la quimioterapia tengan más eficacia. O bien se puede realizar una cirugía para aliviar los síntomas, como el dolor intenso, las náuseas o los vómitos causados cuando un tumor bloquea (obstruye) el intestino. La extirpación quirúrgica de las metástasis no suele lograr la curación porque es difícil localizar todos los tumores. Los tumores que quedan siguen creciendo. Sin embargo, en ciertos tipos de cáncer (como el cáncer de células renales) con un número muy pequeño de metástasis, en particular en el hígado, en el cerebro o en los pulmones, la extirpación quirúrgica de las metástasis resulta beneficiosa.

Después de haber extirpado un tumor, puede ser necesario volver a intervenir quirúrgicamente para mejorar la comodidad o la calidad de vida (por ejemplo, la reconstrucción de una mama después de una mastectomía).