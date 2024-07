Cribado del cáncer

Las pruebas de cribado se emplean para detectar la posibilidad de la presencia de una enfermedad antes de que se manifiesten sus síntomas. Estas pruebas no suelen ser definitivas; los resultados se confirman o se descartan con la ayuda de exámenes y de pruebas adicionales.

Las pruebas diagnósticas se llevan a cabo en cuanto se sospecha la presencia de cáncer (véase también Diagnóstico de cáncer).

Antes de llevarlas a cabo, se evalúa en cada caso concreto si existe un riesgo mayor de padecer cáncer, por edad, sexo, antecedentes patológicos personales y familiares o estilo de vida. Al igual que otros organismos, la Sociedad Americana contra el Cáncer (American Cancer Society) ha establecido unas directrices de detección del cáncer que se aplican en muchas partes del mundo. A veces, las recomendaciones varían entre los diferentes organismos, según la valoración que los grupos de expertos hacen de la fortaleza relativa y de la importancia de las pruebas científicas disponibles.

Aunque las pruebas de cribado pueden ayudar a salvar vidas, los resultados de las pruebas pueden ser falsos positivos o falsos negativos:

Resultados positivos falsos (falsos positivos): resultados que sugieren la presencia de cáncer cuando en realidad no la hay

Resultados negativos falsos (falsos negativos): resultados que no muestran indicios de cáncer pese a que sí lo hay

Los resultados positivos falsos generan un estrés psicológico innecesario y conllevan la realización de otras pruebas invasivas o costosas y con riesgos. Los resultados falsos negativos pueden dar una falsa sensación de seguridad, a pesar de que una persona tiene cáncer. Por estas razones, solo hay un número reducido de pruebas de cribado que se consideran lo bastante dignas de confianza como para usarlas de forma rutinaria.

En las mujeres, las pruebas de cribado ampliamente utilizadas son la prueba de Papanicolaou (Pap) y las pruebas para determinar el riesgo elevado de subtipos del virus del papiloma humano (VPH) para detectar cáncer de cuello uterino y la mamografía para detectar el cáncer de mama. Ambas pruebas han dado resultados satisfactorios en cuanto a la reducción de la mortalidad asociada a estos tipos de cáncer en ciertos grupos de edad.

En los hombres, la concentración sanguínea de antígeno prostático específico (PSA) permite detectar el cáncer de próstata. La concentración de PSA es alta si existe cáncer de próstata, aunque también lo es cuando la hipertrofia de la próstata es benigna. Así, el principal inconveniente de su uso como prueba de cribado es el gran número de resultados positivos falsos que presenta, lo que, por lo general, lleva a la realización de pruebas más invasivas, como la biopsia de próstata. Y los médicos actualmente se están dando cuenta de que no todos los cánceres de próstata que se detectan en la biopsia causarán problemas. Aún no se ha podido establecer si es aconsejable incluir la prueba del PSA en las pruebas de rutina para detectar el cáncer de próstata, ya que distintos organismos realizan recomendaciones diferentes. Los hombres deben consultar con su médico sobre la realización de esta prueba.

Se pueden utilizar varias pruebas para el cribado del cáncer de colon y la persona afectada debe comentar con su médico qué prueba debe realizar. Una prueba frecuente de detección del cáncer de colon consiste en comprobar la presencia de sangre en las heces que no se ve a simple vista (sangre oculta). La presencia de sangre oculta en las heces indica que algo no funciona de forma adecuada en alguna parte del tubo digestivo. Se puede deber a cáncer, aunque existen muchos otros trastornos que también dan lugar a pequeñas cantidades de sangre en las heces, como las úlceras, las hemorroides, la diverticulosis (pequeñas bolsas en la pared del colon) y los vasos sanguíneos anómalos en la pared intestinal. Además, al tomar aspirina (ácido acetilsalicílico) u otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o incluso al comer carnes rojas, el resultado puede ser temporalmente positivo. Otra prueba busca en las heces ADN anormal que proviene de un cáncer de colon. Para detectar el cáncer de colon, también se utilizan procedimientos ambulatorios, como la sigmoidoscopia, la colonoscopia y un tipo especial de tomografía computarizada (TC) del colon (colonoscopia virtual o colonografía por TC).

El cribado del cáncer de pulmón con una tomografía computarizada (TC) del pulmón está disponible para las personas que actualmente fuman cigarrillos o los han fumado durante los últimos 15 años. Los riesgos y beneficios del cribado del cáncer de pulmón deben comentarse con un médico.

Algunas veces se ha recomendado el autoexamen de rutina para detectar signos de cáncer. Sin embargo, excepto, posiblemente, para el cáncer testicular, las pruebas de detección sistemática en el hogar con autoexámenes no han demostrado ser eficaces para identificar el cáncer, por lo que incluso si las personas realizan exámenes en el hogar, también es importante seguir las recomendaciones para las pruebas de detección sistemática.

Algunas pruebas de detección sistemática pueden realizarse en el hogar, como revisar las heces para detectar la presencia de sangre colocando una pequeña cantidad de heces en una tarjeta especial y enviándolas por correo a un laboratorio para su procesamiento. Un resultado anormal debe dar lugar a una visita inmediata al médico para su confirmación.

Los marcadores tumorales son sustancias secretadas al torrente sanguíneo por ciertos tumores. Al principio, se creía que medir las concentraciones de estos marcadores sería una excelente manera de detectar un posible cáncer asintomático. Sin embargo, a menudo los marcadores tumorales también están presentes en la sangre en cierta medida aunque no se padezca cáncer. Encontrar un marcador tumoral no significa necesariamente que haya cáncer, por lo que su papel en el cribado es muy limitado.

Tabla Recomendaciones para el cribado del cáncer*