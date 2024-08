¿Cómo tratan los médicos los linfomas no Hodgkin?

Si usted tiene un linfoma indolente que no se ha diseminado, es posible que no necesite tratamiento durante años. De lo contrario, los médicos comenzarán el tratamiento de inmediato. El tratamiento requerido depende del tipo de linfoma no Hodgkin que usted tenga y de cuánto se haya diseminado.

El tratamiento de su linfoma no Hodgkin puede consistir en:

Anticuerpos monoclonales administrados por su vena (en este tratamiento se emplea su propio sistema inmunitario para luchar contra el cáncer)

Quimioterapia

Radioterapia

Si su linfoma reaparece después de un tratamiento exitoso (lo que se denomina una recaída), los médicos pueden intentar: