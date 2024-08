Siempre que sea posible, los médicos tratan la causa de su deshidratación. Por ejemplo, si usted presenta vómitos o diarrea, le indicarán que tome un medicamento para detenerlos. Al mismo tiempo, le indicarán que reponga la pérdida de agua de su cuerpo.

Para la deshidratación leve:

Beber agua puede ser todo lo que usted necesita

A veces, sobre todo para los niños, los médicos indican una mezcla especial de agua, azúcar y minerales llamada solución de rehidratación oral

Las bebidas deportivas no son dañinas, pero no son el mejor líquido para tratar la deshidratación. Tienen demasiado azúcar y no tienen el equilibrio adecuado de electrólitos.

Para la deshidratación moderada o grave: