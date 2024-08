Muchos problemas pueden afectar su sistema nervioso, como:

Lesiones que destruyen las células nerviosas o seccionan los nervios

Infecciones, como la meningitis o la encefalitis

Obstrucción o rotura de los vasos sanguíneos que alimentan el sistema nervioso, causando un accidente cerebrovascular

Cáncer cerebral

Daño a las fibras nerviosas por diabetes o por esclerosis múltiple

Una vez mueren, las células nerviosas de su cerebro o su médula espinal no pueden volver a desarrollarse. Sin embargo, a veces otras neuronas cercanas pueden aprender a reemplazar a las neuronas muertas. Si su cuerpo celular no está dañado, algunas veces las fibras nerviosas pueden volver a crecer. Las fibras nerviosas pueden tardar meses en volver a crecer. Algunas veces los médicos pueden volver a unir nervios más pequeños y hacer que vuelvan a funcionar. Los médicos no pueden reparar la médula espinal o el encéfalo.