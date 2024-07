Fiebre reumática en la infancia en países de bajos recursos. No se producirá estenosis de la válvula mitral si se previene la fiebre reumática mediante el tratamiento inicial de la faringoamigdalitis estreptocócica con antibióticos. (En los países con altos recursos, la estenosis mitral suele observarse en personas mayores que tuvieron fiebre reumática y que no pudieron beneficiarse de los antibióticos en su juventud, o en personas procedentes de regiones donde no está tan extendido el uso de antibióticos.)