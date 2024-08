El corazón es un músculo que bombea sangre. Como todos los músculos, el corazón necesita un suministro constante de sangre para funcionar. La sangre que bombea el corazón no alimenta el músculo cardíaco. En lugar de ello, el músculo cardíaco es alimentado por sus propias arterias. Estas arterias se denominan arterias coronarias.

La angina de pecho inestable ocurre cuando una de sus arterias coronarias está temporalmente obstruida por un coágulo de sangre.

Si el coágulo desaparece por sí solo, sus síntomas desaparecen por completo. Si el coágulo de sangre no desaparece rápidamente, usted sufrirá un infarto de miocardio (ataque al corazón). En un infarto de miocardio, el músculo cardíaco afectado muere porque no recibe suficiente sangre. En la angina de pecho inestable, el músculo afectado no muere. Sin embargo, la angina de pecho inestable es una señal de advertencia de un ataque al corazón.

Los coágulos de sangre en una arteria coronaria se producen por regla general cuando usted sufre ateroesclerosis:

La ateroesclerosis se conoce vulgarmente como endurecimiento de las arterias

La ateroesclerosis es la lenta acumulación de colesterol y otras materias grasas en sus arterias

Esta acumulación se llama ateroma o placa

La placa puede romperse repentinamente, causando un coágulo de sangre que obstruye la arteria

Con la angina de pecho inestable, el ritmo de su corazón también puede verse afectado, lo que hace que el latido sea demasiado rápido o demasiado lento. En casos contados, su corazón se detiene por completo (paro cardíaco) y usted muere.