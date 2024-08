La espina bífida es un defecto congénito de la columna vertebral. La columna vertebral del feto no se forma normalmente. A veces, la médula espinal y los nervios que emergen de la columna vertebral se ven afectados. Es posible que esto último no cause problemas o bien puede causarlos a largo plazo al caminar, orinar y defecar.

La espina bífida afecta la parte media y la parte baja de la espalda

Unos pocos niños también presentan defectos cerebrales

Los defectos pueden ser desde menores a mayores

Los defectos menores por lo general no causan síntomas

Los defectos mayores pueden causar debilidad en las piernas y problemas para caminar, curvatura de la columna vertebral o problemas de vejiga

El daño en el encéfalo o en la médula espinal es mucho más probable cuando el tejido sobresale visiblemente de la espalda del bebé

Si hay exposición de partes de la médula espinal, el bebé puede desarrollar una infección (meningitis)