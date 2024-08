La enfermedad inflamatoria pélvica está causada por bacterias procedentes de su vagina. Usted tiene estas bacterias por practicar sexo con una pareja que sufre una infección de transmisiónsexual (ITS). Por lo general, la infección de transmisión sexual (ITS) es gonorrea o clamidia. A veces su pareja no tiene ningún síntoma, pero aun así puede contagiarle una infección de transmisión sexual (ITS).