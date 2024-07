Los preservativos o condones son cubiertas protectoras finas que recubren el pene (condones masculinos) o la vagina (condones femeninos). Ambos tipos impiden la entrada del esperma en la vagina. Los preservativos o condones pueden ser de látex, poliuretano o piel de cordero. Los preservativos o condones de látex son el único tipo que también protege frente a las infecciones de transmisión sexual (ITS) habituales.

Los preservativos deben usarse correctamente para que sean eficaces. Se deben colocar antes de la penetración.

Para usar un preservativo (condón) masculino:

Utilice un preservativo nuevo en cada relación sexual

Use un preservativo del tamaño adecuado

Maneje cuidadosamente el preservativo para evitar dañarlo con las uñas, con los dientes o con otros objetos puntiagudos

Póngase el preservativo después de la erección del pene y antes de cualquier contacto genital con la pareja

Determine en qué sentido está enrollado el preservativo, colocándolo en el dedo índice y tratando suavemente de desenrollarlo, pero sólo un poco

Si se resiste, dele la vuelta, inténtelo de nuevo y vuelva a enrollarlo

Coloque el preservativo enrollado sobre la punta del pene erecto

Procure dejar 1,5 cm en la punta del preservativo para recolectar el semen

Con una mano, apriete el extremo del preservativo para vaciar el aire que contiene

Si no está circuncidado, tire del prepucio hacia atrás antes de desenrollar el preservativo

Con la otra mano, deslice el preservativo sobre el pene hasta su base y aplane cualquier burbuja de aire

Asegúrese de que la lubricación durante el coito es apropiada

Con los preservativos de látex, use únicamente lubricantes a base de agua (los lubricantes a base de aceite como la vaselina, la manteca, el aceite mineral, los aceites de masaje, las lociones corporales y el aceite de cocina pueden debilitar el látex y provocar la rotura del preservativo)

Sostenga el preservativo firmemente contra la base del pene durante la retirada para evitar salpicar semen

Cómo ponerse un condón (preservativo) externo Imagen

Para usar un preservativo o condón femenino:

Inserte el anillo interior del condón femenino en la vagina hasta donde pueda, manteniendo fuera el anillo exterior

Empuje con cuidado el pene hacia dentro de la bolsa a través del anillo exterior

Si el pene se sale de la bolsa o el anillo exterior es empujado hacia dentro de la vagina, quítese el condón femenino y vuélvalo a introducir, siempre y cuando el hombre no haya eyaculado

Justo después de la eyaculación, saca el pene

Aprieta el anillo exterior y gíralo para que el semen no se derrame

Estire con cuidado del preservativo o condón femenino usado para sacarlo fuera de la vagina

Tírelo a la basura

Preservativo interno Imagen

Use un nuevo preservativo o condón cada vez que mantenga relaciones sexuales y nunca use un condón ya utilizado o que tenga algún agujero. El espermicida hace que los preservativos o condones sean más eficaces, así que añada algo de espermicida cada vez que use un nuevo preservativo o condón.