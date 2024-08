La menopausia se produce cuando las mujeres dejan de tener períodos (dejan de menstruar) y ya no pueden quedarse embarazadas.

La menopausia suele ocurrir después de los 40 años. La edad media de la menopausia en Estados Unidos es de 52 años.

Algunos síntomas, como períodos irregulares y bochornos, pueden aparecer años antes de que pase por la menopausia

Sus huesos pueden debilitarse después de la menopausia

Algunos médicos pueden darle medicamentos para aliviar sus síntomas

La menopausia no se produce de repente. Con el tiempo, sus períodos menstruales se suceden con menos frecuencia. La menopausia es completa cuando usted no ha tenido el período durante un año completo. Antes de eso, usted puede quedarse embarazada. Si usted no desea quedarse embarazada, utilice un método anticonceptivo hasta que haya pasado un año desde su último periodo menstrual.