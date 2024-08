La hipotermia está causada por el hecho de permanecer en un lugar frío y no poder calentar su cuerpo.

Usted corre un mayor riesgo de sufrir hipotermia si usted está en un lugar frío y:

No mueve su cuerpo (por ejemplo, está lesionado o desmayado por beber alcohol)

Sufre ciertos problemas de salud, como infección, mala circulación sanguínea o hipotiroidismo

Es muy mayor o muy joven

No tiene que hacer realmente frío. Usted puede sufrir hipotermia incluso cuando la temperatura ambiente no es excesivamente baja, de unos 13 a 16° C.