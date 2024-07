Ciertas setas contienen productos químicos que son venenosos. Los venenos (toxinas) de estas setas pueden enfermarle.

Muchos tipos de setas son venenosos

Los síntomas más frecuentes son los vómitos y el dolor de vientre

Es muy difícil saber si una seta es venenosa o no

No coma setas que encuentre en la naturaleza

Algunos tipos de setas son muy venenosos y pueden matarle

Llame al teléfono de asistencia médica de emergencia (911 en la mayoría de las áreas de Estados Unidos) si usted u otra persona puede haber comido setas venenosas, o llame al Servicio de Información Toxicológica al 1-800-222-1222 para obtener consejo. The World Health Organization provides a world directory of poison centers.