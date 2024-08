La mayoría de las personas no presentan síntomas. Si usted tiene síntomas, por lo general son leves, como fiebre, dolor de garganta y dolor de cabeza leve. Como los afectados no están muy enfermos, los médicos no suelen hacer ninguna prueba y la enfermedad ni siquiera se considera poliomielitis.

Un pequeño porcentaje de personas presenta síntomas más graves:

Dolor de cabeza muy intenso

Rigidez de cuello y espalda

Mialgias

Algunas de las personas con síntomas más graves tienen problemas peores:

Debilidad muscular que puede ser de larga duración

Parálisis, que le impedirá mover parte de su cuerpo

La parálisis puede afectar diferentes partes de su cuerpo. Es posible que no pueda mover una pierna o ambas. Es posible que no pueda tragar e incluso respirar.